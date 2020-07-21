شارك أكثر من 500 متطوع في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية، على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، صيني هجين يقوم على أساس "ناقل الفيروس".
وجاء في الدراسة: "في الفترة بين 11-16 أبريل 2020، تم تحديد 603 متطوعين وانتقاء 503 منهم، للمشاركة في الاختبار (نصفهم من الرجال، ومتوسط عمر المتطوعين 39.7 عاما)".
وذكرت المجلة، أن أعمار حوالي 65٪ منهم تتراوح بين 18 و 44 عاما، وحوالي 25٪ تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاما، والباقي عمرهم فوق 55 سنة.
وقال رئيس مجموعة تصميم وتطوير اللقاح، اللواء في الجيش الصيني الأكاديمي تشن وي: "وجود الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما بين المتطوعين، يعتبر مهما للغاية في التجارب السريرية للقاح، لأن كبار السن يواجهون ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض شديدة أو خطر الموت".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاح جديد ضد كورونا.. 500 متطوع يشاركون في اختبارات سريرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.