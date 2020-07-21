لقاح جديد ضد كورونا.. 500 متطوع يشاركون في اختبارات سريرية

ووفقا للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية The Lancet، هذا "اللقاح (الهجين) يعتمد في أساسه على ناقل الفيروس Ad5-nCoV وهو آمن، ويؤدي إلى استجابة مناعية كبيرة لدى معظم المرضى بعد تلقيح واحد".وجاء في الدراسة: "في الفترة بين 11-16 أبريل 2020، تم تحديد 603 متطوعين وانتقاء 503 منهم، للمشاركة في الاختبار (نصفهم من الرجال، ومتوسط عمر المتطوعين 39.7 عاما)".

وذكرت المجلة، أن أعمار حوالي 65٪ منهم تتراوح بين 18 و 44 عاما، وحوالي 25٪ تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاما، والباقي عمرهم فوق 55 سنة.

وقال رئيس مجموعة تصميم وتطوير اللقاح، اللواء في الجيش الصيني الأكاديمي تشن وي: "وجود الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما بين المتطوعين، يعتبر مهما للغاية في التجارب السريرية للقاح، لأن كبار السن يواجهون ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض شديدة أو خطر الموت".