اعلن جهاز الامن الوطني، الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابتي مخدرات في بغداد . وذكر الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وفق معلومات استخبارية، وموافقات قانونية، وكمين محكم؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من القاء القبض على عصابتي مخدرات بحوزتهما (2 كغم) من مادة الكرستال بعد متابعتهما من احدى المحافظات وصولاً الى العاصمة وتحديداً في منطقة الكرادة اثناء عملية المتاجرة".



واضاف انه "جرى تدوين اقولهم اصولياً وسيتم عرضهم على الجهات القضائية المختصة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامن الوطني يلقي القبض على عصابتي مخدرات في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.