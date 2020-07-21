كشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات لمتابعة التزام المواطنين بشروط الوقاية.
وقال قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "القيادة اتبعت إجراءات عديدة للحفاظ على أرواح المواطنين في ظل جائحة كورونا"، مبيناً أن "هناك تدقيقاً مستمراً على المقاهي وأماكن التجمعات، فضلاً عن متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاستمرار بحملات التعفير والإرشاد".
وفي سياق آخر أكد الموسوي أن "هناك متابعة من وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتشكيلات ومفارز الشرطة التي أسهمت بشكل كبير في تقليل عدد الجرائم واكتشافها في وقت قياسي".
وأضاف الموسوي أنه "تم اكتشاف عدد كبير من جرائم القتل والخطف وإلقاء القبض على المجرمين، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة غير مرخصة، إضافة إلى اعتقال المتهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بغداد تكشف عن إجراءات لمتابعة التزام المواطنين بشروط الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.