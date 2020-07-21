شرطة بغداد تكشف عن إجراءات لمتابعة التزام المواطنين بشروط الوقاية

كشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات لمتابعة التزام المواطنين بشروط الوقاية.



وقال قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "القيادة اتبعت إجراءات عديدة للحفاظ على أرواح المواطنين في ظل جائحة كورونا"، مبيناً أن "هناك تدقيقاً مستمراً على المقاهي وأماكن التجمعات، فضلاً عن متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاستمرار بحملات التعفير والإرشاد".

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وفي سياق آخر أكد الموسوي أن "هناك متابعة من وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتشكيلات ومفارز الشرطة التي أسهمت بشكل كبير في تقليل عدد الجرائم واكتشافها في وقت قياسي".

وأضاف الموسوي أنه "تم اكتشاف عدد كبير من جرائم القتل والخطف وإلقاء القبض على المجرمين، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة غير مرخصة، إضافة إلى اعتقال المتهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني".