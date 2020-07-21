التربية تصدر بياناً بشأن الاعتداء على تربية بابل

وقال وزير التربية علي حميد الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذه الافعال التي طالت مديرية التربية اليوم، مرفوضة من جميع شرائح المجتمع العراقي".

وأشار الدليمي، إلى أن "الوزارة بكوادرها ومديرياتها كانت وما زالت تبذل قصارى جهدها من اجل خدمة الطالب والمواطن وتلبية طلباته وفي أخطر مرحلة يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا " .



ودعا وزير التربية، الجهات الامنية الى "حماية الموظفين والكوادر التربوية في بابل ، وايقاف العناصر التي لا تريد للعراق إلا الحاق الأذى والضرر والدمار بمؤسساته الخدمية والتعليمية".