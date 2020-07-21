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التربية تصدر بياناً بشأن الاعتداء على تربية بابل

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أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، بياناً بشأن الاعتداء على مديرية تربية محافظة بابل.
وقال وزير التربية علي حميد الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذه الافعال التي طالت مديرية التربية اليوم، مرفوضة من جميع شرائح المجتمع العراقي".

وأشار الدليمي، إلى أن "الوزارة بكوادرها ومديرياتها كانت وما زالت تبذل قصارى جهدها من اجل خدمة الطالب والمواطن وتلبية طلباته وفي أخطر مرحلة يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس " .


ودعا وزير التربية، الجهات الامنية الى "حماية الموظفين والكوادر التربوية في بابل ، وايقاف العناصر التي لا تريد للعراق إلا الحاق الأذى والضرر والدمار بمؤسساته الخدمية والتعليمية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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