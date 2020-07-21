رئيس نادي نفط الجنوب: رياضيو النادي يطالبون وزارة النفط بصرف مستحقاتهم

وقال ولي في حديث للسومرية نيوز، إنه "لا صحة لما ينشر عن حجب الثقة عن الهيئة الإدارية للنادي من قبل الهيئة العامة"، مبيناً ان "التواقيع التي جمعت من قبل الهيئة العامة بعنوان المطالبة برواتب ومستحقات اللاعبين والمدربين".وأضاف "واجهنا الهيئة العامة بحقيقة ما يمر به النادي من ضائقة مالية وسبق ان أعلنا عن ذلك في وسائل الإعلام وفي حال وصول المال من المؤسسة الداعمة سيتم تسديد مستحقات رياضيي النادي فوراً".

وناشد ولي، وزارة النفط وشركة نفط الجنوب بـ"تسهيل الامور لان مقبلين على موسم رياضي وكل الاندية بدأت تعد العدة وتحضر الا نفط الجنوب منتظر ما تؤول اليه الأمور".