بومبيو: نريد بناء تحالف يتفهم التهديد الصيني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه يريد بناء تحالف يتفهم التهديد الصيني.

وأضاف الوزير الأمريكي معلقا على شركة "هواوي" الصينية: "نحن متوجهون لحماية الأمن القومي الأمريكي". وصرح بومبيو بأن واشنطن لا تريد أن ينتهي الأمر بالبيانات الخاصة للأمريكيين في أيدي الطرف الصيني.





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