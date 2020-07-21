الأولمبية تنوه الى 'صفحات وهمية' تنشر باسمها

أصدرت اللجنة الأولمبية العراقية، بياناً تنوه فيه عن وجود صفحات وهمية تنشر باسمها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وذكرت الأولمبية في بيان تلقته الخليج 365، انه "ننقل لمتابعينا الأكارم إحترامنا وإعتزازنا العاليين ونود التنويه، باهتمام، الى ان اللجنة الأولمبية ليس لها أية صفحة في موقع فيسبوك، ولا سواه، وإن صفحتنا الرسمية هي المنفذ الرسمي، والوحيد، لأخبار وأنشطة وفعاليّات وبيانات وردود اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".



وأضافت "نشيركم أيضاً الى ان اللجنة الأولمبية، ومكتبها الإعلامي، ليسا مسؤولين عن أية أخبار أو سواها تنشرها صفحات وهمية أخرى، نلفت عناية الجميع لذلك آملين إستقاء المعلومة والخبر من مصدرها الرسمي".

