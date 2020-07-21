بالأرقام.. حصيلة ثقيلة باصابات كورونا في الولايات المتحدة



ارتفع إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بوباء كورونا المستجد إلى أكثر من 3.8 ملايين، بينها أكثر من 60 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. كما تسبب الفيروس في وفاة 448 شخصا يوم أمس، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 140 ألفا و922 وفاة، وفق جامعة جونز هوبكنز ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.



وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من الفيروس وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

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