أكسفورد تتحدث عن إمكانية طرح لقاح ناجع ضد كورونا هذا العام

أشرّت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض فيروس كورونا بجامعة أكسفورد البريطانية، بإمكان طرحه بنهاية هذا العام.
وقالت الباحثة سارة جيلبرت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكن لا يوجد قطعا ما يؤكد ذلك لأننا بحاجة إلى التأكد من ثلاثة أمور".
وأوضحت أنه ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعا على ترخيصه للاستخدام الطارئ.
وأضافت، أنه "يجب حدوث تلك الأمور الثلاثة جميعا قبل أن يتسنى لنا البدء في تلقيح أعداد كبيرة من الناس".
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