الزوراء يجدد عقد مهدي كامل ويعلن عودة الحارس علاء كاطع

رياضة 2020-07-21 | 14:15 437 مشاهدة Advertisements اعلن نادي الزوراء الرياضي، تجديد عقد لاعب خط الوسط مهدي كامل، فيما اعلن عودة حارسه السابق علاء كاطع من صفوف امانة بغداد.

وذكر النادي في بيان ان "إدارة نادي الزوراء جددت عقد اللاعب مهدي كامل لموسم اخر". وأضاف النادي أن "الزوراء تعاقد مع الحارس علاء كاطع قادماً من صفوف نادي امانة بغداد لتعزيز صفوف الفريق للموسم القادم".



يذكر ان كاطع انتقل الى صفوف امانة بغداد في صيف 2019. يذكر ان كاطع انتقل الى صفوف امانة بغداد في صيف 2019.

المحرر: محمد خليل

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