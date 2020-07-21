الزوراء يجدد عقد مهدي كامل ويعلن عودة الحارس علاء كاطع

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2020-07-21 | 14:15
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وذكر النادي في بيان ان "إدارة نادي الزوراء جددت عقد اللاعب مهدي كامل لموسم اخر".
وأضاف النادي أن "الزوراء تعاقد مع الحارس علاء كاطع قادماً من صفوف نادي امانة بغداد لتعزيز صفوف الفريق للموسم القادم".
يذكر ان كاطع انتقل الى صفوف امانة بغداد في صيف 2019.
وأضاف النادي أن "الزوراء تعاقد مع الحارس علاء كاطع قادماً من صفوف نادي امانة بغداد لتعزيز صفوف الفريق للموسم القادم".
يذكر ان كاطع انتقل الى صفوف امانة بغداد في صيف 2019.
المحرر: محمد خليل
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