بيانات دولية تحدد ثلاث دول فيها أكبر الزيادات في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

وعلى مستوى العالم اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من 15 مليون شخص، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 600 ألف شخص بنهاية أمس الاثنين.

وعلى الرغم من التفاوت الكبير بين الدول الثلاث من حيث كثافة وأعداد سكانها أو مستوى التقدم التكنولوجي والعلمي وطبيعة البنية التحية الصحية فإن حكومات تلك الدول تبنت سياسات متشابهة دفعت لارتفاع نسب الإصابات والوفيات بالفيروس.



وتبلغ نسب تلك الدول الثلاث أكثر من 40% من نسب الوفيات العالمية بفيروس كورونا، وتخطت نسبة الإصابات فيها 49% من إجمالي الإصابات العالمية بالفيروس.