'تكسي بغداد' تؤكد عدم إنهاء عقدها

وقال المستثمر، في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا يوجد إيقاف للعقد، ونحن مستمرون بعملنا".

وأضاف المستثمر في حديثه، أن "أي إنهاء للعقد نعتبره تعسفياً وسوف نلجأ للقضاء في حينها".