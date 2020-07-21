'تكسي بغداد' تؤكد عدم إنهاء عقدها

أكد مستثمر عقد شركة النقل الخاص "تكسي بغداد"، اليوم الثلاثاء، استمرار الشركة في عملها وعدم إنهاء عقدها.
وقال المستثمر، في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا يوجد إيقاف للعقد، ونحن مستمرون بعملنا".
وأضاف المستثمر في حديثه، أن "أي إنهاء للعقد نعتبره تعسفياً وسوف نلجأ للقضاء في حينها".
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