الصحة: تسجيل 2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2114 حالة شفاء و81 وفاة

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 16280) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 825802 )".واضافت ان " وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2114) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 303بغداد / الكرخ 376مدينة الطب 130النجف الأشرف 249السليمانية 37أربيل 61دهوك 8كربلاء 110كركوك 122ديالى 102واسط 94البصرة 98ميسان 85بابل 88الديوانية 121ذي قار 45الأنبار 13المثنى 25نينوى 12صلاح الدين 35

واوضحت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2466 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 356

بغداد الكرخ 320

مدينة الطب 30

النجف 283

السليمانية 94

أربيل 162

دهوك 2

كربلاء 187

كركوك 129

ديالى 82

واسط 159

البصرة 134

ميسان 54

بابل 126

الديوانية 43

ذي قار 57

الأنبار 21

المثنى 104

نينوى 37

صلاح الدين 86

واشارت الى ان "الوفيات بلغت 81 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 3

النجف 3

السليمانية 5

أربيل 2

كربلاء 7

كركوك 7

ديالى 4

واسط 4

البصرة 10

ميسان 2

بابل 3

الديوانية 6

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 2

نينوى 1

صلاح الدين 1

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واكدت الوزارة ان "مجموع الشفاء بلغ 64950 ( نسبة الشفاء 66.8 %)، ومجموع الاصابات بلغ 97159، والراقدين الكلي 28259 ، والراقدين في العناية المركزة 428، اما مجموع الوفيات بلغت 3950".