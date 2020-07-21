50 حالة تسمم وحالة وفاة بسبب مايونيز محلي الصنع في بنغازي

اصيب نحو خمسين شخصا في مدينة بنغازي الليبية بتسمم غذائي بعد ارتيادهم أحد المطاعم في منطقة الماجوري، فيما أودى التسمم بحياة إحدى الحالات المصابة.
ونقلت "بوابة الوسط" عن الرائد إبراهيم الطلحي، المتحدث الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي إفادته بأن حالات التسمم وقعت بسبب مطعم في منطقة الماجوري جرى إقفاله من قبل جهاز الحرس البلدي بعد الحادثة.
وأوضح الطلحي أن حالات التسمم كانت بسبب عدم اتباع أصحاب المطاعم طرق وأساليب السلامة، لافتا إلى أن جهاز الحرس البلدي تلقى تعليمات بفرض رقابة على الأغذية ومنع وحظر تصنيع مادة المايونيز، واستيرادها عوضا عن ذلك، إلا أن المطاعم لم تمتثل وواصلت تصنيعها بطريق يديوية، "وبسبب درجة الحرارة العالية، ووضع المادة في أواني بلاستيك جرت تفاعلات نتج عنها بكتيريا سلمونيل".
وأشار المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في نغازي إلى أن هذه الإجراءات جاءت بسبب "استهتار أصحاب المطاعم بحياة المواطنين، وعدم اتباع إجراءات الحماية والنظافة التي نتج عنها حالات تسمم كثيرة داخل المدينة".
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