وكتبت التالي: "حبيبتي بنتي جتها كورونا ، الله يرفع ويشفيها ادعولها. يا حبيبتي يا حسنا، يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي. قادر يا كريم". وتعيش الفنانة وعد حالة قلق خوفاً على صحّة إبنتها، فرفعت الدعاء في "ستوري" ثانية قالت فيها "اللهم إنّي استودعتك ابنتي حسناء، أغلى ما أنعمت به عليّ. إشفها يا الله وخفف عليها الألم، يا كريم يا الله".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: فنانة عربية تكشف اصابة ابنتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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