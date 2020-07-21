بالصورة: حامل تكافح للتنفس بسبب إصابتها بكورونا

والسيدة كايلي دايك حامل بتوأم في الأسبوع 27، وهي على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة في مستشفى رويال ملبورن بأستراليا بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ولفتت المعلومات الى أن السيدة دايك أصيبت بالفيروس مع زوجها كريس لاسيغ، على الرغم من اتخاذهما كل الاحتياطات الممكنة.