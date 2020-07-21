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حثّ رجل متزوّج الناس على أخذ التوجيهات الصحية للحماية من فيروس كورونا على محمل الجد، في حين تكافح زوجته الحامل المرض.
ولفتت المعلومات الى أن السيدة دايك أصيبت بالفيروس مع زوجها كريس لاسيغ، على الرغم من اتخاذهما كل الاحتياطات الممكنة.
وقد نشر السيد لاسيغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر زوجته وهي تكافح من أجل التنفس، وذلك قبل وقت قصير على نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، ووضعها على جهاز التنفس في وحدة العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: حامل تكافح للتنفس بسبب إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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