نائب يحذر من ازمة لاتقل خطورة عن جائحة كورونا في العراق

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحكومة العراقية مطالبة اليوم بربط الملف السياسي مع الملف الاقتصادي بشان تركيا من اجل ان يكون ورقة ضغط كبيرة على انقرة لازيادة حصة العراق المائية واخراج قواتهم العسكرية من شمال العراق نهائيا"، مبينا ان "حجم التبادل التجاري التركي مع العراق كبير جدا ويصل الى مليارات الدولارات، وتركيا غير مستعدة لتخسر هذا التبادل التجاري لذلك يجب ان يستخدم ورقة ضغط عليها لتنفيذ المطالب العراقية".

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ودعا البعيجي "الحكومة العراقية الى ان تخرج من صمتها وتتحرك سريعا بهذا الامر مع تركيا وان لايستمر هذا الصمت طويلا لاننا سنمر بأزمة كبيرة بملف المياه خصوصا بعد نزول نهر دجلة بشكل كبير جدا، الامر الذي ينذر بخطر كبير جراء ماتقوم به تركيا من تقليل لحصة العراق المائية".

وتابع البعيجي ان "ازمة المياه لاتقل خطورة عن الازمة الحالية لجائحة كورونا اذا استمرت تركيا بنهج تقليل حصتنا المائية، لان ذلك سيؤدي الى جفاف نهر دجلة"، مشددا على ضرورة ان "تتحرك الحكومة الحالية سريعا لحسم هذا الامر على اعتبار انه امر مهم جدا ولايمكن ان يستمر هذا الصمت طويلا".