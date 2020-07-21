نائبة تتحدث عن 'فضيحة' شركة أحيل لها مشروع محطة الأنبار المركبة

وأضافت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عراب صفقات الفساد في وزارة الكهرباء هو المخطط لإحالة محطة الأنبار المركبة، برفقة رجل الأعمال (ع) إلى شركة اسمها (متكا اوفر سيز) وإسمها يشابه اسم شركة متكا العملاقة اليونانية، وبعد الإحالة باعوا العقد الى شركة (سيكو ٣) الصينية بفارق مبلغ ٣٥٠ مليون دولار، وبالإمكان التحقق من صحة المعلومات من خلال طلب سمات الدخول الى العراق والتأشيرات للخبراء والعمالة التي دخلت في البداية، وكلهم صينيون ولا يوجد أي يوناني".وأشارت نصيف، إلى أن "أفراد عصابة عراب الصفقات عندما تأكدوا من استحالة إكمال المشروع بهذا المبلغ اكتفوا بتجهيز المواد، أي أن الشركة الصينية قامت فقط بتصريف موادها للعراق، والفاسدون استلموا عمولاتهم، دون انجاز شيء".

وناشدت نصيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجهات الرقابية والأمنية بـ"منع هذا الفاسد من الهرب إلى الخارج، وإحالته إلى القضاء والحجز على أمواله التي جمعها من الفساد والسرقات والتي تعادل ميزانية دولة"، متابعةً: "كان لنا لقاء يوم أمس مع هيئة النزاهة وهناك استعداد كامل من قبل الهيئة للتعاون والتنسيق وفق البيانات والأدلة التي نشرناها وقدمناها".