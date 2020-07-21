كشفت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، عمّا سمته "الحلقة الثالثة من سلسلة فساد عراب صفقات الفساد" في وزارة الكهرباء الذي قالت إنه "تسبب في دمار قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية"، مشيرةً إلى ما وصفته بـ"فضيحة شركة متكا اوفر سيز التي أسسوها في اليونان وأحيل إليها مشروع محطة الانبار المركبة بمبلغ مليار وخمسين مليون دولار".
وأشارت نصيف، إلى أن "أفراد عصابة عراب الصفقات عندما تأكدوا من استحالة إكمال المشروع بهذا المبلغ اكتفوا بتجهيز المواد، أي أن الشركة الصينية قامت فقط بتصريف موادها للعراق، والفاسدون استلموا عمولاتهم، دون انجاز شيء".
وناشدت نصيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجهات الرقابية والأمنية بـ"منع هذا الفاسد من الهرب إلى الخارج، وإحالته إلى القضاء والحجز على أمواله التي جمعها من الفساد والسرقات والتي تعادل ميزانية دولة"، متابعةً: "كان لنا لقاء يوم أمس مع هيئة النزاهة وهناك استعداد كامل من قبل الهيئة للتعاون والتنسيق وفق البيانات والأدلة التي نشرناها وقدمناها".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تتحدث عن 'فضيحة' شركة أحيل لها مشروع محطة الأنبار المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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