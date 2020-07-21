كيف نقل برهم صالح قصر السلام من الظل الى الضوء في السياسة العراقية

لأول مرة يحتدم الصراع في العراق على منصب رئيس الجمهورية الذي كان طوال سنوات محسوماً للمكون الكردي وتحديدا للاتحاد الوطني... حيث شغله جلال الطالباني لدورتين وخلفه فؤاد معصوم دورة واحدة...
وصول دراماتيكي...
ولكن بعد 2018 طمح الحزب الديمقراطي بالمنصب لا سيما بعد نكسة الاستفتاء التي مُني بها مسعود البارزاني... بدا الأمر سهلاً للوهلة الأولى حيث لا مرشح قوي يواجه فؤاد حسين الشخصية الكردية الشيعية خازن أسرار البارزاني وحزبه... قبل أن يقوم الاتحاد الوطني بالإعلان عن مرشحه لرئاسة جمهورية العراق... ( برهم صالح ) الكردي الأكثر جاذبية بالنسبة لعرب العراق... ورغم أن الأخير كان قد انشق من حزبه وخاض الانتخابات منفردًا الا أن كوسرت رسول وبافل طلباني ولاهور جنكي أقنعوه بحل حزبه والعودة إلى عشه القديم... وهذا ما تم فعلا وأصبح الجميع ينتظر مباراة التصويت بين فؤاد اربيل وصالح السليمانية .
النواب بمواجهة كتلهم ...
صالح يلقي خطاب الانتصار من قبة البرلمان ...
كان الجميع يترقب لمن الغلبة... لقادة الكتل ام للنواب والكتل الصغيرة فكانت مفاجأة مدوية في الجولة الأولى حصد صالح ١٦٥ صوتاً مقابل ٨٠ لفؤاد حسين قبل ان تنهي الجولة الثانية كل شيء بانسحاب حسين المرفوض برلمانيا فحصد برهم صالح اكثر من ٢٠٠ صوت في فوز كاسح اغضب البرزاني الذي ابلغ حلفاءه في الفتح ودولة القانون بانه سيعيد حساباته بعد هذه النكسة الثانية.... بعدها ألقى برهم صالح خطابا مدويا في قبة البرلمان كان مؤشراً واضحاً ان الرئيس الجديد لن يكون شكلياً ولا بروتوكوليا فقط .
قصر السلام يستقبل شاغله الجديد والذي سيشغل الجميع لاحقا ...
وصل إذاً الكردي المتقن للعربية والذي يعرف بغداد جيداً، ها هو ينزل من سيارته مصافحاً سلفه فؤاد معصوم... منهياً حقبة لم يعرف فيها كثير من العراقيين ماذا عمل فؤاد معصوم بالضبط ...
لم يمر وقت طويل حتى تصدر برهم صالح المشهد بزيارات مكوكية الى دول الجوار وبكل ثقة كان يتكلم مع السعوديين عن الحشد الشعبي بوصفه مؤسسة دولة ويتحدث مع الايرانيين بان العراق لا يحتاج الى وصاية، فرشت له ابو ظبي البساط الاحمر ومعه تم التفاؤل كثيراً بأن العراق سيوازن علاقاته مع ضفتي الخليج... وكان موقف العراق قوياً في قمة مكة الطارئة التي حاولت فيها المملكة العربية السعودية تحشيداً سياسياً ضد ايران، الان ان العراق تحفظ على البيان الختامي وكانت كلمة الرئيس العراقي متوازنة ومتوائمة مع الخط العام للدولة رغم ضغوط الاشقاء... اصبح اسم صالح يتداول على السنة العراقيين والشاشات الكبرى بعد ان كان اسم رئيس الجمهورية في العراق يكاد ينسى بسبب بروتوكوليته التي تصل احيانا الى درجة نسيان هذه المؤسسة التي تملك دورا في صنع السياسة التنفيذية للبلد.
ترحيب وتوجس:
استقالة عبد المهدي ... حماية الدستور ام حماية الارواح
مكلف يلي الآخر والرئيس يرفض الانصياع الاعمى
برز دور الرئيس الرابع في عهد الديمقراطية خلال ازمة اختيار البديل لعادل عبد المهدي حيث اشتد الخلاف بين القوى الشيعية الاساسية لا سيما الفتح وحلفائها من جهة وسائرون وحلفائها من جهة اخرى، وحاول صالح ان يوفق بين الطرفين محاولا الوصول الى تكليف يجنب البلاد خطر حرب اهلية كانت وشيكة بسبب تشنج المواقف، بدأت سلسلة الترشيحات للمكلفين ابتداءً بمحمد شياع مرورا بقصي السهيل حتى ارسل قادة البناء كتاباً يطلب من صالح تكليف محافظ البصرة اسعد العيداني الامر الذي رفضه صالح مهددا بالاستقالة في حال الضغط عليه لتكليف مرشح لا يحظى بتوافق سياسي ولا يتطابق مع ارادة الشارع، كتب الرئيس بيانه وهو في السليمانية حيث ان جهات مسلحة هددت باستخدام اساليب غير عادية في محاولة للاجبار، وبعد شد وجذب وتكليف مؤقت لعدنان الزرفي الذي انسحب فيما بعد استطاع صالح اقناع الاطراف المختلفة بضرورة تكليف مصطفى الكاظمي كحل وسط ... لتجنب البلاد خطر الصدام الداخلي وخطر العقوبات الخارجية التي لمحت بها واشنطن اكثر من مرة ... وبذلك يكون قصر السلام بقيادة برهم صالح قد لعب دورا محوريا جدا في حل ازمة كادت تعصف بالبلاد وانتقل فيها القصر الجميل من مواقف بروتوكولية الى مواقف استراتيجية سلطة بقعة الضوء على حاكمه برهم صالح رئيس جمهورية العراق.
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