كرستيانو يقتحم تأريخ الكالتشيو بـ50 هدفاً

2020-07-20 | 23:45
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أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً ىفي تاريخ بطولة الكالتشيو، حيث نجح في تحقيق هذا الرقم بعد 61 مباراة فقط.
وأكدت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، الإثنين، أن "رونالدو وصل إلى 50 هدفاً بشكل أسرع من الجميع، يليه الأوكراني أندريه شيفتشينكو الذي حقق نفس عدد الأهداف في 68 مباراة".
كذلك بات المهاجم البرتغالي أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفاً فأكثر في الدوريات الثلاثة الكبرى، الإيطالي والإسباني والإنجليزي.
الجدير بالذكر أن يوفنتوس يتقدم على لاتسيو بهدفين دون رد حتى الآن، عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سجل مرتين في بداية الشوط الثاني.
كذلك بات المهاجم البرتغالي أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفاً فأكثر في الدوريات الثلاثة الكبرى، الإيطالي والإسباني والإنجليزي.
الجدير بالذكر أن يوفنتوس يتقدم على لاتسيو بهدفين دون رد حتى الآن، عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سجل مرتين في بداية الشوط الثاني.
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