مرسيليا يصف باييت بـ'الزلمة المعلم'

2020-07-20 | 23:21
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نشر الحساب الرسمي لنادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي الناطق باللغة العربية، صورة لنجمه ديمتري باييت معلقاً عليها باللهجة العراقية.
وغازل مرسيليا نجمه الأول بصورة معلقاً عليها: "أنا الموش يا هو الجان، أنا الزلمة المعلم!" وهي كلمات لأحدى الأغاني العراقية.
باييت يبلغ من العمر 33 عاماً لا يزال يقدم مستويات كبيرة رفه فريقه الفرنسي الذي يلعب في صفوفه منذ 2017 وسبق له ان مثل مرسيليا في موسمي 2013/ 2015.
باييت يبلغ من العمر 33 عاماً لا يزال يقدم مستويات كبيرة رفه فريقه الفرنسي الذي يلعب في صفوفه منذ 2017 وسبق له ان مثل مرسيليا في موسمي 2013/ 2015.
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