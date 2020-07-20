تطورات بشأن اختيار موقع المدينة الرياضية المهداة من السعودية للعراق

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2020-07-20 | 22:26
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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، انه اجرى مباحثات ناجحة مع المسؤولين في العربية السعودية الشقيقة بـ أكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات الاخوية المشتركة بين البلدين.
وتابع بالقول ان "بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 ، سيتم إعادة تفعيله مرة اخرى بنطاق اوسع ليشمل اقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين".
وفيما يتعلق بالشأن الرياضي للمنتخبات والاندية اوضح الوزير درجال، ان "الملاعب السعودية ستكون مشرعة امام المنتخبات والاندية العراقية بمختلف الالعاب ومنها اقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي، اذ تم بحث جميع المتعلقات والظروف التي تواجه العالم اجمع ومنها جائحة كورونا لتكون المعسكرات والمباريات مستوفية للشروط الصحية المتعارف عليها عالمياً".
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