تطورات بشأن اختيار موقع المدينة الرياضية المهداة من السعودية للعراق

رياضة 2020-07-20 | 22:26 6,631 مشاهدة اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، انه اجرى مباحثات ناجحة مع المسؤولين في العربية السعودية الشقيقة بـ أكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات الاخوية المشتركة بين البلدين.



وتابع بالقول ان "بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 ، سيتم إعادة تفعيله مرة اخرى بنطاق اوسع ليشمل اقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين". وقال درجال في بيان تلقته الخليج 365، ان "الاجتماعات التي جرت في الرياض مع المسؤولين في المملكة اثمرت عن الإتفاق على ارسال لجنة فنية مختصة ستصل العراق قريبا لتحديد الموقع النهائي واطر العمل في المدينة الرياضية والملعب الكبير المهداة من قبل العاهل السعودي الى الجماهير الرياضية والرياضيين في العراق".وتابع بالقول ان "بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 ، سيتم إعادة تفعيله مرة اخرى بنطاق اوسع ليشمل اقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين". وفيما يتعلق بالشأن الرياضي للمنتخبات والاندية اوضح الوزير درجال، ان "الملاعب السعودية ستكون مشرعة امام المنتخبات والاندية العراقية بمختلف الالعاب ومنها اقامة مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي، اذ تم بحث جميع المتعلقات والظروف التي تواجه العالم اجمع ومنها جائحة كورونا لتكون المعسكرات والمباريات مستوفية للشروط الصحية المتعارف عليها عالمياً".

المحرر: محمد خليل

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