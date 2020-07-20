عضو بحقوق الانسان يعلن اختطاف امراة المانية الجنسية وسط بغداد

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، عن اختطاف امراة المانية الجنسية وسط بغداد. وقال البياتي في تغريدة على "تويتر"، ان "مسلحين مجهولين اختطفوا الالمانية hella Lewis مديرة القسم الثقافي في معهد غوتا الالماني بالعراق، والمعنية بالفعاليات الثقافية والفنية". Advertisements واضاف ان "عملية الاختطاف تمت بالقرب من بيت تركيب الثقافي في شارع ابو نؤاس وسط العاصمة، بالساعة الثامنة مساءا من هذا اليوم". وافاد مصدر امني، بأن القوات الامنية تجري متابعة دقيقة بخصوص موضوع اختفاء الناشطة الالمانية ضمن محيط شارع ابو نؤاس.

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