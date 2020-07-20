اعلنت قيادة الشركة الاتحادية، الاثنين، عن اعتقال ما يسمى المسؤول الاعلامي لـ"داعش" في كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تنفيذاً لأوامر وزير الداخلية عثمان الغانمي، وتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بملاحقة العناصر الارهابية وتجفيف منابع تمويلها، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ما يسمى المسؤول الاعلامي لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك".

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واضافت انه "عمل أيضاً بما يسمى ديوان الخدمات أبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المناطق، كما شارك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين"، مشيرا الى ان "هذه العملية جاءت بإشراف قائد الفرقة الالية اللواء محمد جواد جعفر".

واكدت انه "بعد رصد تحركات هذا الارهابي من قبل مصادر استخبارات الفرقة، وتشكيل فريق عمل مختص الذي داهم مكان تواجد المتهم في مركز محافظة كركوك والقبض عليه بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب، تم إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".