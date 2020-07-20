'سانا': الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.
وقالت الوكالة الرسمية أن " الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف، بينما ذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن انفجارات قوية سمعت في سماء العاصمة.
من جهتها قالت صحيفة "الوطن" السورية إن "العدوان استهدف ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي"، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصورايخ قبل وصولها إلى أهدافها".
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