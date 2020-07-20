الجبير: السعودية تتطلع لزيارة الكاظمي في وجهته الأولى

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"الخليج 365" من الرياض: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن المملكة تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة في القريب العاجل.

وقال الجبير: " ‏العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات، ونتطلع بإذن الله إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل " .

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، بعد الاتفاق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

اتصال هاتفي

وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي أنه تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان. وأكد الكاظمي في اتصال هاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمنياته الحارة لخادم الحرمين الشريفين بالصحة والسلامة وللشعب السعودي دوام الازدهار.

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وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل مستشفى في الرياض صباحاً لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة، حسب ما أعلن الديوان الملكي الإثنين، ما أدى إلى تأجيل زيارة رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال بيان الديوان الملكي "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله – هذا اليوم... مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.

وعكة صحية

وقبل ساعات من الانطلاق للسعودية، قال مكتب الكاظمي انه تلقى نبأ تعرّض الملك سلمان إلى "وعكة صحية طارئة دخل على اثرها الى المستشفى لاجراء بعض الفحوصات".

وذكر أنّه تقرّر "تأجيل الزيارة الى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان"، وأنّ رئيس الوزراء تحدّث مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان متمنيا للملك "موفور الصحة والسلامة".

وكان وزراء الكهرباء والنفط والمال العراقيون وصلوا إلى السعودية الأحد للتحضير لزيارة الكاظمي، وفقا لمسؤولين عراقيين. وكان من المفترض أن يعود الوفد إلى بغداد في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد الاجتماع بالملك.