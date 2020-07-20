فيصل بن فرحان: السعودية والعراق اتفقا على تأجيل زيارة الكاظمي

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"الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الخارجية السعودية الإثنين أن الرياض وبغداد اتفقا على تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى المملكة، إلى أن يخرج الملك سلمان من المستشفى.

وقال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: تقدر المملكة لاختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل صباحا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

يذكر أنه كان من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء العراقي الاثنين السعودية في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، ومن ثم إيران، وبعدها واشنطن في وقت لاحق من الشهر الحالي.

كما كان من المفترض أن يلتقي الكاظمي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تجمعه به علاقة وثيقة.

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الزيارة التي أعلنت السعودية تأجيلها صباح اليوم الإثنين، تهدف الى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار، وإجراء مباحثات حول موضوع الربط الكهربائي بالسعودية لاستبدال أو تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من إيران والتي تعتبر موردا ماليا مهما لطهران.

‎⁨الرؤساء العراقيون الثلاثة خلال اجتماعهم⁩

كما كان من المتوقع البحث في التعهدات المالية التي وعدت السعودية بمنحها للعراق خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت في فبراير 2018، بالإضافة الى بحث موضوع ملعب كرة القدم الذي أهداه العاهل السعودي للشعب العراقي.