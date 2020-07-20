'اديداس' تقدم عرضاً لتجهيز قمصان اسود الرافدين مقابل مليون دولار

وقال مدير مبيعات الشركة الالمانية في العراق، علي كردس في بيان تلقته الخليج 365، ان "اديداس بعثت بريداً للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم التي ابدت رغبتها بتلقي العروض من الشركات التي ترغب برعاية وتجهيز المنتخبات العراقية بالمستلزمات الرياضية".واضاف ان "اديداس العراق تسعى للتعاقد مع الاتحاد العراقي من اجل دعم اسود الرافدين وعكس صورة رائعة للاعب العراقي في المحافل الدولية من خلال ارتداءه افضل التجهيزات".

واوضح، ان "الشركة عملت دراسة اقتصادية من خلال التعاقد لمدة 4 سنوات او سنتين بعائدات مالية تعود للاتحاد العراقي خلال فترة التعاقد تستثمر ايضاً من خلالها نسب ارباح من المبيعات المباشرة من خلال متاجر اديداس العراق في اغلب المحافظات مقابل تجهيز المنتخبات العراقية".



وزاد مسؤول المبيعات، ان "الشركة ستقدم ايضاً هدايا ثمينة للمنتخبات العراقية عن تحقيق الانتصارات وهدايا كبرى عن تحقيق الانجازات والالقاب".

واتم نحن "نتطلع بسعادة لرد الاتحاد العراقي على العرض الذي سيكون نقلة نوعية للمنتخبات العراقية اضافة الى اننا لدينا افكار تسويقية كثيرة تم تطبيقها في دول اخرى ممكن ان يستفاد منها العراق".

