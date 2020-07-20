صحة الرصافة تعلن تسجيل اعلى معدل شفاء لمرضى كورونا اليوم

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صحة الرصافة اليوم حققت رقما قياسيا بمعدلات الشفاء اليوم بواقع (542) حالة شفاء لترفع نسب الشفاء المسجلة بجانب الرصافة الى اكثر من (75)% من الاصابات بعد جهود كبيرة ومضنية بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".واوضح ان "جميع الحالات المعلن عنها اكتسبت الشفاء من الفيروس بعد عدة ايام قضوها في الحجر الصحي بالمؤسسات الصحية لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "الحالات كانت ما بين مستقرة وشديدة وبعضها دخل الانعاش الرئوي لشدة الاصابة ومنهم يعانون من امراض مزمنة".

ولفت الساعدي الى ان "الكوادر صحة الرصافة بذلت جهود جبارة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة خاصة الحالات الحرجة منهم لحين استقرار حالتهم ومن ثم اكتسابهم الشفاء التام"، مبينا ان "عدد حالات الشفاء في جانب الرصافة ارتفع الى (10892) حالة شفاء".

