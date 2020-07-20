بيان رسمي من التربية بشأن امتحانات المرحلة الإعدادية

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن موافقتها لتأجيل موعد إجراء امتحانات طلبة السادس الإعدادية (بكافة فروعه)، الى الأول من شهر أيلول المقبل. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التربية علي حميد مخلف، ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، حضرا جلسةً تشاورية ًمشتركة بين وزارة التربية ولجنة التربية وبحضور عدد من نواب بعض اللجان البرلمانية ترأسهُ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، حيث تمخض الاجتماع عن الموافقة على تأجيل الامتحانات العامة لمرحلة السادس الاعدادي (بكافة فروعه) ، الى الأول من شهر ايلول المقبل، وذلك لتجنب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة". واكدت الوزارة "عدم مشروعية المعدل التراكمي لانه يسبب ضرراً كبيراً بمصلحة الطالب"، متمنيةً "بالوقت ذاته النجاح والموفقية لطلبتنا الأعزاء".

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