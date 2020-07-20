حريق يلتهم مساحات زراعية شمالي ديالى

وقال الشيخ حسين صعب العنبكي شيخ عشيرة البو صعب في حديث لـ الخليج 365، ان "تماسا كهربائيا ادى اليوم، الى حريق التهم مساحات زراعية من بساتين العنبكية في ناحية السلام شمالي محافظة ديالى".

واضاف العنبكي، ان "الحريق الحق الضرر بمساحات كبيرة من بساتين قرى البو صعب وتعد من اكثر البساتين انتاجا للحمضيات والاعناب في المحافظة".

