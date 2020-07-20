تسجيل 2429 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وذكرت الوزارة في بيان، ان "معدلات تفشي الفيروس في المملكة واصلت انخفاضها مع تسجيل 2429 إصابة و37 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 2504 إصابات و39 وفاة في اليوم السابق".

وأضافت أنه "بذلك بلغ إجمالي حالات كورونا في البلاد 253349، منها 2523 وفاة، حسبما جاء في الإحصائية اليومية لوزارة الصحة السعودية".



وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد حالات الشفاء الجديدة فاق الإصابات الجديدة بأكثر من ضعفين وبلغ 5524، ما رفع مجموع المتعافين إلى 203359، لتبقى هناك 47567 حالة نشطة".