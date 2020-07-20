في قرار مفاجئ، اكد اهالي منطقة الكرادة وسط بغداد، اعادة الكتل الكونكريتية الى عدد من الشوارع فيها واغلاقها كاملا، ومن دون سابق انذار. وادى ذلك الى امتعاض كبير لدى ابناء المنطقة دون معرفة اسباب اعادة هذه الكتل، وطالبوا برفع هذه الكتل فورا واعادة فتح الشوارع امام حركة السير. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هكذا بدت شوارع الكرادة بعد اعادة الكتل اليها اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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