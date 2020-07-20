- 1/2
- 2/2
اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 16498) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 809522)".
و سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2308) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الكرخ 310
مدينة الطب 125
النجف الأشرف 126
السليمانية 60
أربيل 63
دهوك 10
كربلاء 86
كركوك 61
ديالى 85
واسط 96
البصرة 109
ميسان 64
بابل 87
الديوانية 119
ذي قار 50
الأنبار 7
المثنى 140
نينوى 22
صلاح الدين 146
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2163 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 331
بغداد الكرخ 414
مدينة الطب 16
النجف 177
السليمانية 117
أربيل 124
دهوك 15
كربلاء 171
كركوك 106
ديالى 65
واسط 44
البصرة 164
ميسان 53
بابل 102
الديوانية 88
ذي قار 37
الأنبار 21
المثنى 78
نينوى 31
صلاح الدين 9
الوفيات 88 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 11
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 4
النجف 4
السليمانية 6
أربيل 4
كربلاء 5
كركوك 11
ديالى 1
واسط 2
البصرة 13
ميسان 3
بابل 4
ذي قار 7
المثنى 1
نينوى 1
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 62836 ( نسبة الشفاء 66.4 %)
مجموع الأصابات : 94693
الراقدين الكلي: 27988
الراقدين في العناية المركزة: 431
مجموع الوفيات: 3869
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.