وحددت آنا زاخارينكوفا، مديرة العلاقات العامة بالمطار، كلفة اختبار الركاب بمبلغ 2750 روبلا (نحو 40 دولار).
وسيكون اختبار EMG متاحا لجميع فئات المسافرين اعتبارا من اليوم الاثنين 20 يوليو 2020 في المركز الصحي للمبنى B (الرحلات الداخلية)، وبدءا من 27 يوليو في المبنى D (الرحلات الداخلية والدولية). وسيتم إصدار نتائج الاختبار باللغتين الروسية والإنجليزية.
وقال رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، إن"مطار شيريميتيفو الدولي هو أول مطار في العالم يسمح لك باجتياز أسرع وأدق اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا"، مبيناً أن "تنظيم خدمات اختبار الركاب هو الخطوة الأولى نحو الإعلان عن مطارات خالية من الفيروسات التاجية".
أما ميخائيل فاسيلينكو، المدير العام لمطار "شيريميتييفو" فقال: "إن الفرصة المتاحة لركاب شيريميتيفو للخضوع لاختبارات الفيروسات التاجية والحصول على نتائج في 60 دقيقة مباشرة في المطار ستصبح بالتأكيد خدمة شعبية وهي خطوة إضافية في عملنا لضمان السلامة الصحية وتحسين جودة الخدمة".
وفي وقت سابق كتب ديمترييف في عمود لمجلة نيوزويك: "التشخيص السريع للفيروس التاجي في المطارات سوف يجنب العالم خسائر بتريليونات الدولارات".
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ستخسر صناعة السياحة العالمية هذا العام من 1.2 تريليون دولار إلى 3.3 تريليون دولار بسبب الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم النتائج خلال 60 دقيقة.. أول مطار يجري اختباراً سريعاً للمسافرين بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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