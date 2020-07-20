اعتبر حزب الدعوة الإسلامية، الاثنين، أن "التمييز" بين الموظفين على أسس المحصاصة والانتماءات السياسية "يكشف ملامح مشروع يهدد استقرار" مؤسسات الدولة، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ موقف قانوني للحد من "تصرفات مريبة" في بعض المؤسسات والوزارات.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إجراء التغيير في إدارة مؤسسات الدولة أمر طبيعي وحتمي والكل يدعمه، لكن يفترض أن لا يكون هذا التغيير فيه نوع من الاستهداف على أساس الشخص ومتبنياته الفكرية والسياسية".
وأضاف، أن "التمييز بين الموظفين في موسسات الدولة على أسس المحصاصة والانتماءات السياسية تستحق التوقف والمراجعة منعاً لاستفحالها، لأنها دون شك تكشف ملامح مشروع يهدد استقرار مؤسسات الدولة لا بد من مواجهته قبل أن يثير أزمة اجتماعية كبيرة".
وتابع، أن "على رئيس الوزراء أن يتخذ موقفا قانونياً للحد من هذه التصرفات المريبة في بعض المؤسسات والوزارات تفادياً لانقسام سياسي واجتماعي ينذر بالخطر" .
وأضاف، أن "التمييز بين الموظفين في موسسات الدولة على أسس المحصاصة والانتماءات السياسية تستحق التوقف والمراجعة منعاً لاستفحالها، لأنها دون شك تكشف ملامح مشروع يهدد استقرار مؤسسات الدولة لا بد من مواجهته قبل أن يثير أزمة اجتماعية كبيرة".
وتابع، أن "على رئيس الوزراء أن يتخذ موقفا قانونياً للحد من هذه التصرفات المريبة في بعض المؤسسات والوزارات تفادياً لانقسام سياسي واجتماعي ينذر بالخطر" .
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الدعوة يحذر من مشروع 'يهدد استقرار' مؤسسات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.