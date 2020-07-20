حزب الدعوة يحذر من مشروع 'يهدد استقرار' مؤسسات الدولة

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إجراء التغيير في إدارة مؤسسات الدولة أمر طبيعي وحتمي والكل يدعمه، لكن يفترض أن لا يكون هذا التغيير فيه نوع من الاستهداف على أساس الشخص ومتبنياته الفكرية والسياسية".وأضاف، أن "التمييز بين الموظفين في موسسات الدولة على أسس المحصاصة والانتماءات السياسية تستحق التوقف والمراجعة منعاً لاستفحالها، لأنها دون شك تكشف ملامح مشروع يهدد استقرار مؤسسات الدولة لا بد من مواجهته قبل أن يثير أزمة اجتماعية كبيرة".

وتابع، أن "على رئيس الوزراء أن يتخذ موقفا قانونياً للحد من هذه التصرفات المريبة في بعض المؤسسات والوزارات تفادياً لانقسام سياسي واجتماعي ينذر بالخطر" .

