اختتام أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي في الرياض

ونقلت وكالة الانباء العراقية خبرا عاجلا مفادهخ، إنه تم "اختتام أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي المنعقد في الرياض". وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الاثنين، بانطلاق جولة جديدة من المباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.



وكان العراق والسعودية وقعا مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشترك ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والتعليم والرياضة ومجالات اخرى, وكان العراق والسعودية وقعا مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشترك ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والتعليم والرياضة ومجالات اخرى,

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