داخلية كردستان توضح بشأن أنباء تسليم ابنة شقيق قيادي بحزب كردي سوري إلى تركيا

وقالت الوزارة في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد المزاعم التي سيقت ضد إقليم كردستان واتهمته بتسليم فتاة اسمها (داليا محمود مُسلم) إلى تركيا، نرى من الواجب أن نوضح للرأي العام بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي ليست سوى محاولة لتضليل الحقائق وإخراجها من سياقها".وأضافت، أن "داليا محمود مسلم المعروفة باسم (فيان شرفان)، وبعد أن تخلت عن قوات وحدات حماية المرأة (YPJ) انضمت إلى مسلح آخر من أهالي بدليس في كوردستان تركيا يدعى (سلام رمضان محمد) المعروف باسم (تولهدان) وهو الآخر قد ترك صفوف وحدات حماية الشعب (YPG) ووقعا في علاقة غرامية قبل أن يقررا الفرار سويةً".

وتابعت، أن "سلام رمضان عاد إلى تركيا برغبته وذلك بتاريخ 9 تموز 2020، وبعد ذلك قررت داليا محمود صالح الانضمام إليه والدخول لتركيا عبر التهريب بتاريخ 14 تموز 2020، لتسلم نفسها لاحقاً إلى الشرطة التركية في مدينة بدليس، وعلى هذا الأساس فإن إقليم كردستان لا علاقة له بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال".



وأشارت إلى أن "إعلام حزب العمال الكردستاني وأمثاله، وبدل أن يوزع التهم جزافاً، عليه أن يسأل نفسه أولاً عن أسباب تخلي الناس عن صفوفه، وهم ومن أجل النجاة من تهديداته، مستعدون لتعريض حياتهم للخطر مجازفين عبر طرق التهريب".

واختتم وزارة داخلية كردستان بيانها بالقول "وإذ تبدي الجهات المعنية في إقليم كردستان استعدادها التام للتحقيق في هذا الموضوع، فإن إقليم كردستان سيظل ملاذاً آمناً لكل من يلوذ به، ولن تؤثر هذه المحاولة التضليلية على مواقفه الراسخة في هذا الصدد".