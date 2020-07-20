بدء جولة جديدة من مباحثات المجلس التنسيقي العراقي السعودي

وأضافت، أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي التقي عبد الرحمن الحربي الأمين العام للمجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وكان وفد عراقي برئاسة وزير المالية علي عبد الامير علاوي وصل، أمس الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض.



وتأجلت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض والتي كان من المقرر أن تُجرى اليوم، بسبب دخول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لـ"إجراء فحوصات".