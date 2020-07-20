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بدء جولة جديدة من مباحثات المجلس التنسيقي العراقي السعودي

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أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، بانطلاق جولة جديدة من المباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.
وأضافت، أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي التقي عبد الرحمن الحربي الأمين العام للمجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وكان وفد عراقي برئاسة وزير المالية علي عبد الامير علاوي وصل، أمس الأحد، إلى العاصمة الرياض.


وتأجلت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض والتي كان من المقرر أن تُجرى اليوم، بسبب دخول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لـ"إجراء فحوصات".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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