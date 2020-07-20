مقتل جنديين هولنديين في تحطم مروحية

ووفقا لمعلومات الهيئة، تحطمت المروحية وسقطت في البحر خلال قيامها برحلة بعد ظهر يوم 19 يوليو بالتوقيت المحلي، بين أروبا وكوراكاو، وهما كيانان يتمتعان بالحكم الذاتي في منطقة البحر الكاريبي، ويعتبران جزءا من مملكة هولندا.
وكانت المروحية تقل أربعة أشخاص، وتم إنقاذ اثنين منهم ولم يصابا بأذى. وقتل الاثنان الآخران.
وكانت المروحية تقل أربعة أشخاص، وتم إنقاذ اثنين منهم ولم يصابا بأذى. وقتل الاثنان الآخران.
وقال روب باور قائد القوات المسلحة الهولندية، إن الحديث يدور عن امرأة تبلغ من العمر 34 عاما ورجل يبلغ من العمر 33 عاما. ولم يذكر أية تفاصيل أخرى، وفقط أشار إلى أن الحادث وقع على بعد 12.5 كم من الساحل.
وبدأ الجيش الهولندي تحقيقاته في المأساة.
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