إصابة مدني بانفجار ناسفة وسط كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة المصلى وسط كركوك انفجرت، صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح مختلفة واضرار بالعجلات القريبة من الحادث".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

