سباق نحو لقاح كورونا.. روسيا تعلن: التجارب السريرية على وشك الانتهاء

وأوضح بوريسيفيتش، بحسب "روسيا اليوم"، أن المجموعة الثانية والأخيرة من المتطوعين وهي تتألف من 20 شخصاً، ستخرج اليوم من المستشفى العسكري.

ولفت بوريسيفيتش في الوقت نفسه، إلى أن العلماء لا يزال أمامهم الكثير من العمل التحليلي، وإعداد التقارير النهائية، وعرض النتائج والتسجيل الرسمي للدواء.



وجرى تقييم سلامة ومناعة وقدرة اللقاح الحمائية وفعاليته ضد الفايروس التاجي في المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث. وقد استخدم في التجارب ما قبل السريرية للقاح، عدد كبير من الحيوانات الكبيرة والصغيرة.