أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، تعلن تأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض لحين خروج الملك السعودي من المستشفى التي دخلها لـ"إجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بيان رسمي، "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، فجر اليوم الاثنين، دخول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المستشفى لـ"إجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، فجر اليوم الاثنين، دخول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المستشفى لـ"إجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".
وكان من المقرر أن يصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية اليوم، في زيارة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية تعلن تاجيل زيارة الكاظمي الى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.