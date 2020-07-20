2020-07-19 | 23:43
627 مشاهدة
أصبح الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أول مدافع في تاريخ الليجا خلال القرن الحادي والعشرين الذي يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد، بعد هدفه في شباك ليجانيس خلال الأسبوع الأخير من المسابقة.
وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، الأحد، أن "راموس سجل هذا الموسم 11 هدفاً بقميص الريال في الليجا، كأكثر المدافعين تسجيلاً خلال آخر 20 عام في موسم واحد".
وسجل مواطنه ماريانو بيرنيا، مدافع خيتافي، 10 أهداف خلال موسم 2005-2006، لذلك فإن قائد الملكي نجح في تجاوزه بعد مستواه المميز بالفترة الماضية، كما نجح أيضاً في الوصول إلى هدفه رقم 100 على مدار مسيرته مع الأندية.
وسجل مواطنه ماريانو بيرنيا، مدافع خيتافي، 10 أهداف خلال موسم 2005-2006، لذلك فإن قائد الملكي نجح في تجاوزه بعد مستواه المميز بالفترة الماضية، كما نجح أيضاً في الوصول إلى هدفه رقم 100 على مدار مسيرته مع الأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر راموس يحقق رقماً قياسياً في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.