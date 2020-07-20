راموس يحقق رقماً قياسياً في الليجا

وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، الأحد، أن "راموس سجل هذا الموسم 11 هدفاً بقميص الريال في الليجا، كأكثر المدافعين تسجيلاً خلال آخر 20 عام في موسم واحد".

وسجل مواطنه ماريانو بيرنيا، مدافع خيتافي، 10 أهداف خلال موسم 2005-2006، لذلك فإن قائد الملكي نجح في تجاوزه بعد مستواه المميز بالفترة الماضية، كما نجح أيضاً في الوصول إلى هدفه رقم 100 على مدار مسيرته مع الأندية.

