وصل وفد العراق برئاسة وزير المالية علي عبد الامير علاوي إلى العاصمة السعودية الرياض. وقالت وكالة الانباء العراقية في خبر عاجل لها، إن "وفد العراق برئاسة وزير المالية يصل إلى الرياض". ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم غد الاثنين الى السعودية على رأس وفد في زيارة رسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد العراق برئاسة وزير المالية يصل إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.