12 جريحاً بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية

وأكدت المتحدثة باسم شرطة المدينة، إيمي دوتسن، للصحفيين أن رجلا مسلحا واحدا على الأقل أطلق النار في الرصيف الذي كان به في ذلك الوقت نحو 200 شخص.

ولفتت المتحدثة إلى عدم وقوع إصابات تهدد حياة الجرحى جراء الحادث، على الرغم من أن اثنين من المصابين نقلا بسيارة إسعاف إلى مستشفى محلي بصورة عاجلة.

