12 جريحاً بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية

أطلقت شرطة مدينة بيوريا بولاية إلينوي الأمريكية عملية أمنية بعد إصابة 12 شخصا جراء إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد في رصيف مكتظ بالمواطنين.
وأكدت المتحدثة باسم شرطة المدينة، إيمي دوتسن، للصحفيين أن رجلا مسلحا واحدا على الأقل أطلق النار في الرصيف الذي كان به في ذلك الوقت نحو 200 شخص.
ولفتت المتحدثة إلى عدم وقوع إصابات تهدد حياة الجرحى جراء الحادث، على الرغم من أن اثنين من المصابين نقلا بسيارة إسعاف إلى مستشفى محلي بصورة عاجلة.
ولفتت المتحدثة إلى عدم وقوع إصابات تهدد حياة الجرحى جراء الحادث، على الرغم من أن اثنين من المصابين نقلا بسيارة إسعاف إلى مستشفى محلي بصورة عاجلة.
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