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12 جريحاً بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية

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أطلقت شرطة مدينة بيوريا بولاية إلينوي الأمريكية عملية أمنية بعد إصابة 12 شخصا جراء إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد في رصيف مكتظ بالمواطنين.
وأكدت المتحدثة باسم شرطة المدينة، إيمي دوتسن، للصحفيين أن رجلا مسلحا واحدا على الأقل أطلق النار في الرصيف الذي كان به في ذلك الوقت نحو 200 شخص.

ولفتت المتحدثة إلى عدم وقوع إصابات تهدد حياة الجرحى جراء الحادث، على الرغم من أن اثنين من المصابين نقلا بسيارة إسعاف إلى مستشفى محلي بصورة عاجلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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