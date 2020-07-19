رسمياً.. عماد محمد ينتصر على فيروس كورونا

رياضة 2020-07-19 | 16:54 1,436 مشاهدة Advertisements

اعلن نجم المنتخب الوطني السابق ومدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، انتصاره على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وكان "العمدة" قد اعلن اصابته بالفيروس قبل أسبوع واحد، حيث خضع للحجر المنزلي رفقة عائلته. ونشر محمد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو وعلق عليه: "بفضل الله ودعاء الناس تم بحمد لله اكتساب الشفاء التام من فايروس كورونا".



وأضاف "اقدم شكري الى الجهاز الطبي المتمثل بدكتور لواء الشمري وايضا احب اقدم شكري الى دكتور ماجد حنا من امريكا والاخ العزيز دكتور حيدر من دبي لتقديم بعض النصائح .. شكرا لكل من اتصل وشكرا لكل من بعث رساله واسف واعتذر لكل شخص لم استطيع الرد". وأضاف "اقدم شكري الى الجهاز الطبي المتمثل بدكتور لواء الشمري وايضا احب اقدم شكري الى دكتور ماجد حنا من امريكا والاخ العزيز دكتور حيدر من دبي لتقديم بعض النصائح .. شكرا لكل من اتصل وشكرا لكل من بعث رساله واسف واعتذر لكل شخص لم استطيع الرد".



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