العراق يسجل 2310 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 2036 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم فحص ( 15737) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 793024 )".وأضافت، أنها "سجلت هذا اليوم ( 2036) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 299بغداد / الكرخ 354مدينة الطب 181النجف الأشرف 108السليمانية 49أربيل 56دهوك 13كربلاء 150كركوك 36ديالى 80واسط 208البصرة 116ميسان 96بابل 43الديوانية 47ذي قار 101الأنبار 11نينوى 23صلاح الدين 65

وأوضحت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم ، بلغت 2310 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 421

بغداد الكرخ 310

مدينة الطب 30

النجف 133

السليمانية 100

أربيل 37

دهوك 5

كربلاء 161

كركوك 96

ديالى 58

واسط 146

البصرة 172

ميسان 61

بابل 190

الديوانية 86

ذي قار 38

الأنبار 20

المثنى 166

نينوى 24

صلاح الدين 56

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت 90 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 15

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 2

النجف 2

السليمانية 7

أربيل 4

كربلاء 2

كركوك 11

ديالى 1

واسط 1

البصرة 6

ميسان 3

بابل 6

الديوانية 6

ذي قار 9

الأنبار 2

المثنى 1

صلاح الدين 2

وبينت، أن "مجموع الشفاء 60528 ( نسبة الشفاء 65.4 %)، ومجموع الإصابات 92530، أما مجموع الراقدين الكلي فقد بلغ 28221، والراقدين في العناية المركزة 389، ومجموع الوفيات 3781".