العراق يسجل 2310 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 2036 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 2310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2036 مصاباً للشفاء.
وأضافت، أنها "سجلت هذا اليوم ( 2036) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 299
بغداد / الكرخ 354
مدينة الطب 181
النجف الأشرف 108
السليمانية 49
أربيل 56
دهوك 13
كربلاء 150
كركوك 36
ديالى 80
واسط 208
البصرة 116
ميسان 96
بابل 43
الديوانية 47
ذي قار 101
الأنبار 11
نينوى 23
صلاح الدين 65
وأوضحت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم ، بلغت 2310 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 421
بغداد الكرخ 310
مدينة الطب 30
النجف 133
السليمانية 100
أربيل 37
دهوك 5
كربلاء 161
كركوك 96
ديالى 58
واسط 146
البصرة 172
ميسان 61
بابل 190
الديوانية 86
ذي قار 38
الأنبار 20
المثنى 166
نينوى 24
صلاح الدين 56
وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت 90 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 15
بغداد الكرخ 10
مدينة الطب 2
النجف 2
السليمانية 7
أربيل 4
كربلاء 2
كركوك 11
ديالى 1
واسط 1
البصرة 6
ميسان 3
بابل 6
الديوانية 6
ذي قار 9
الأنبار 2
المثنى 1
صلاح الدين 2
وبينت، أن "مجموع الشفاء 60528 ( نسبة الشفاء 65.4 %)، ومجموع الإصابات 92530، أما مجموع الراقدين الكلي فقد بلغ 28221، والراقدين في العناية المركزة 389، ومجموع الوفيات 3781".
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