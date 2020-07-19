العراق والاردن يتفقان على زيادة سعات الانترنت الدولية عبر منفذ طريبيل

اتفق العراق والأردن، الأحد، على زيادة سعات الانترنت الدولية عبر منفذ طريبيل.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في قطاع الاتصالات والمعلوماتية حيث اجرى الشيباني مكالمة هاتفية مع نظيره الاردني مثنى الغرايبة واتفق الجانب على زيادة سعات الانترنت الدولية الداخلة للعراق عن طريق منفذ طريبيل الحدودي كون العراق يتجه في القريب العاجل الى اطلاق خدمة ال ( 4G) والتحول نحو خدمة ال (Ftth) مما يتطلب مضاعفة سعات الانترنت الداخلة للعراق".
وأكد البيان، أنه "في نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات على مستوى وزراء البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
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