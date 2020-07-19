عمليات بغداد تتخذ قراراً بشأن تجوال سيارات الحمل الصغيرة

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، "لتخفيف العبئ عن المواطنين الكرام ولكون أصحاب العجلات الحمل 3 طن فما دون يمثلون شريحة كبيرة من ابناء شعبنا، ولتسهيل عملية مرور تلك العجلات عبر السيطرات اوعزنا للقطعات والسيطرات كافة لاسيما الخارجية على عدم شمول هذا النوع من العجلات بتوقيتات المنع المقررة سابقا من الخامسة عصرا الى التاسعة صباحا، ومن الواحدة ظهرا الى الرابعة مساءً".



واضاف المحمداوي، يتم "استمرار هذه العجلات بالتجوال عبر جميع السيطرات بدءا من الغد".

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